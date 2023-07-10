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Вночі окупанти атакували Миколаїв "Іскандером": в ОВА розповіли про наслідки

Фото: Миколаїв балістикою обстріляли окупанти 10 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву вночі на понеділок, 10 липня. Ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Вночі, 10 липня, близько 01:00, місто зазнало ракетної атаки. Ворог застосував балістику", - розповів він.

За даними Кіма, удар було завдано по об'єкту інфраструктури, імовірно, ракетою "Іскандер-М".

"Детальна інформація уточнюється", - додав він.

Обстріл Миколаєва

Цієї ночі в частині областей України було оголошено повітряну тривогу - Харківській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській. У командуванні Повітряних сил ЗСУ також попереджали про загрозу балістичних ударів у регіоні. Пізніше стало відомо, що в Миколаєві пролунав вибух під час повітряної тривоги. Попередньо війська РФ атакували місто ракетами.

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Миколаїв