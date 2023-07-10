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Ночью оккупанты атаковали Николаев "Искандером": в ОВА рассказали о последствиях

Фото: Николаев баллистикой обстреляли оккупанты 10 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву ночью на понедельник, 10 июля. Враг применил баллистическую ракету "Искандер-М".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Ночью, 10 июля, около 01:00, город подвергся ракетной атаке. Враг применил баллистику", - рассказал он.

По данным Кима, удар был нанесен по объекту инфраструктуры, предположительно ракетой "Искандер-М".

"Детальная информация уточняется", – добавил он.

Обстрел Николаева

Этой ночью в части областей Украины была объявлена воздушная тревога - Харьковской, Донецкой, Николаевской, Херсонской. В командовании Воздушных сил ВСУ также предупреждали об угрозе баллистических ударов в регионе. Позже стало известно, что в Николаеве прозвучал взрыв во время воздушной тревоги. Предварительно, войска РФ атаковали город ракетами.

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Николаев