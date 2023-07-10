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У Миколаєві пролунав вибух. Місто зазнало ракетного удару

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Миколаїв, Понеділок 10 липня 2023 01:14
У Миколаєві пролунав вибух. Місто зазнало ракетного удару Фото: російський ракетний комплекс С-300 (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

У Миколаєві пролунав вибух у ніч проти понеділка, 10 липня, під час повітряної тривоги. Попередньо війська РФ атакували місто ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Миколаїв".

Звук вибуху почувся близько першої години ночі.

Як заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, попередньо був удар ракетою з ЗРК С-300.

Чиновник уточнив, що поки "зафіксовано один пуск, який прилетів".

У командуванні Повітряних сил ЗСУ також попереджали про загрозу балістичних ударів у регіоні.

Додамо, що повітряні тривоги оголошені у низці областей цієї ночі.

У Миколаєві пролунав вибух. Місто зазнало ракетного удару

Ракетні атаки з боку РФ

Російські війська не припиняють завдавати ударів по містах України із застосуванням ракет та дронів-камікадзе. За даними Генштабу ЗСУ, в РФ поповнили свої запаси, у тому числі й по безпілотниках, тому масовані атаки ворога повторюватимуться.

Нагадаємо, що вночі 30 червня у Миколаєві пролунали вибухи через російську повітряну атаку. У місті працювала ППО. В результаті ворожої атаки виникла пожежа.

Перед тим, у ніч проти 26 червня окупанти влаштували комбіновану атаку по Одесі, використавши ракети "Калібр" та дрони-камікадзе. Два "Калібри" були збиті на підльоті до прибережної зони українськими силами ППО.

Також повідомлялося, що 27 червня російські військові обстріляли Кременчуцький район Полтавської області ракетами Х-22.

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