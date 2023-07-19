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Вночі окупанти атакували курортну зону в Миколаївській області: є поранені

Фото: окупанти атакували курортну зону у Миколаївській області, двоє людей поранено (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі під час масованої атаки по Україні російські окупанти атакували курортну зону в районі Коблевого Миколаївської області. Дві людини отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Так, за його словами, внаслідок ворожої атаки по населеному пункту Коблівської громади відбулось руйнування та займання обʼєктів рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні.

"Детальна інформація уточнюється. Постраждало дві особи, одна з них госпіталізована", - додав очільник ОВА.

Як розповіли в ДСНС України, відбулося займання обʼєктів рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні. На місце прибули чергові караули 8 та 19 державних пожежно-рятувальних частин, відділення сільської пожежної охорони "Коблеве".

"Вогонь охопив значну площу, тож вогнеборці приборкували пожежу навіть під час повторної хвилі ворожої атаки", - йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, вибуховою хвилею пошкоджено поряд розташовані будівлі, а також автомобіль СПО "Коблеве".

"Загалом, наразі відомо про двох постраждалих, одного з них госпіталізовано до медичного закладу. Особовий склад ДСНС та МПО, на щастя, не постраждав", - додали в ДСНС.

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Миколаївська область