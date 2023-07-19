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Ночью оккупанты атаковали курортную зону в Николаевской области: есть раненые

Фото: оккупанты атаковали курортную зону в Николаевской области, два человека ранены (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью во время массированной атаки по Украине российские оккупанты атаковали курортную зону в районе Коблево Николаевской области. Два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Так, по его словам, в результате вражеской атаки по населенному пункту Коблевской общины произошло разрушение и возгорание объектов рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне.

"Подробная информация уточняется. Пострадали два человека, один из них госпитализирован", - добавил глава ОВА.

Как рассказали в ГСЧС Украины, произошло возгорание объектов рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне. На место прибыли очередные караулы 8 и 19 государственных пожарно-спасательных частей отделения сельской пожарной охраны "Коблево".

"Огонь охватил значительную площадь, поэтому огнеборцы укрощали пожар даже во время повторной волны вражеской атаки", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, взрывной волной повреждены рядом расположенные здания, а также автомобиль СПО "Коблево".

"В общем, сейчас известно о двух пострадавших, один из них госпитализирован в медицинское учреждение. Личный состав ГСЧС и МПО, к счастью, не пострадал", - добавили в ГСЧС.

Обстрел Украины 19 июля

Ночью российские войска атаковали Украину десятками разного типа ракет и дронов-камикадзе. Взрывы были слышны в Кропивницком, Херсоне, Одессе, Киеве и в Житомирской области. В общей сложности враг использовал 31 ракету и 32 дрона. В частности, в Одессе произошел пожар на складе фейерверков. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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Николаевская область