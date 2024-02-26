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Вночі морози, а вдень до +18 градусів: до кінця лютого в Україні пануватиме справжня весна

Фото: погода в Україні 27 лютого буде сонячною та теплою (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Завтра, 27 лютого, в Україні спостерігатиметься переважно сонячна погода. Опадів не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

За прогнозами синоптика, завтра в Україні буде сонячна погода. Натомість опадів не очікується. Вітер південно-східний, помірний. 

Однак температурні перепади спостерігатимуться суттєві. Так, вночі на сході очікується -3-8 градусів, а вдень позначки термометрів на заході сягатимуть +18 градусів.

Як зазначає Діденко, протягом дня 27-го лютого у більшості областей України буде тепло, +6+11 градусів, а в західних областях +12+18 градусів.

"Найтепліше буде в західних областях, а стриманіше, прохолодніше - у східній частині", - стверджує вона.

Синоптик зауважує, що така тепла погода в Україні триватиме принаймні до кінця лютого.

Нагадаємо, у Києві у лютому оновлено щонайменше два температурні рекорди.

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