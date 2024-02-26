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Ночью морозы, а днем до +18 градусов: до конца февраля в Украине будет настоящая весна

Фото: погода в Украине 27 февраля будет солнечной и теплой (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Завтра, 27 февраля, в Украине будет в основном солнечная погода. Осадков не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

По прогнозам синоптика, завтра в Украине ожидается солнечная погода. Зато осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, умеренный.

Однако температурные перепады будут наблюдаться существенные. Ночью на востоке ожидается -3-8 градусов, а днем отметки термометров на западе будут достигать +18 градусов.

Как отмечает Диденко, в течение дня 27 февраля в большинстве областей Украины будет тепло, +6+11 градусов , а в западных областях +12+18 градусов.

"Больше всего тепло будет в западных областях, а сдержаннее, прохладнее - в восточной части", - утверждает она.

Синоптик отмечает, что такая теплая погода в Украине продлится по крайней мере до конца февраля.

Напомним, в Киеве в феврале обновлено по меньшей мере два температурных рекорда.

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