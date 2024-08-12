UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З території Лівану вночі запустили 30 ракет у напрямку Ізраїлю

Фото: ізраїльска батарея комплексу ППО (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У ніч проти 12 серпня З території Лівану знову запускали ракети у бік Ізраїля. Відомо про щонайменше 30 пусків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Армію оборони Ізраїля (ЦАХАЛ).

Повітряна тривога на півночі Ізраїлю була оголошена приблизно о 2:00.

Ізраїльскі військові заявили про збиття ракет. Вони були зафіксовані у напрямку району Кабрі, а деякі з них впали у відкритій місцевості.

Зазначається, що повідомлень про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, що після вбивства лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії та командира "Хезболли" Фуада Шукри, ситуація на Близькому Сході ще більш загострилась. Іран одразу звинуватив у цьому Ізраїль, який визнав свою причетність у коментарі до представників США.

Наразі відомо, що Іран активно готується до "відповіді" Ізраїлю. Точні терміни невідомі, але у світі побоюються ескалації конфлікту.

Ізраїльська розвідка повідомила, що Іран може вдарити по країні вже найближчим часом. Ізраїль продовжує посилювати свою оборонну інфраструктуру, щоб бути готовою захиститися як від Ірану, так і від країн, які його підтримують.

Однак нещодавно стало відомо, що новий лідер ХАМАС Ях'я Сінвар через посередників повідомив Ізраїль про бажання проведення перемовин заради припинення вогню. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу готовий укласти угоду, однак ізраїльські служби безпеки ставляться до таких скептично.

Додамо, нещодавно стало відомо, що ізраїльські військові ліквідували старшого командира угруповання ХАМАС у Лівані Самера Махмуда аль-Хаджа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАСІзраїль