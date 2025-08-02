Ночью Изюм Харьковской области остался без света: причиной стала атака РФ

Этой ночью значительная часть Изюмского района, включая город Изюм Харьковской области, остались без света. Причиной стал обстрел со стороны россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Изюмской ГВА.

"Ночью в результате вражеских обстрелов значительная часть Изюмского района осталась без электроэнергии, город Изюм соответственно тоже остался обесточенным", - говорится в сообщении.

По состоянию на сейчас энергетики уже выполняют работы по восстановлению питания в громаде, и частично уже есть результаты.

"Водоснабжение и водоотведение в городе уже работает от основного электроснабжения. Спасибо и верим в лучшее", - добавили в городской военной администрации.