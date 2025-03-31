Вночі Харків атакували російські дрони: з'явились фото наслідків

Вночі та зранку російські безпілотники завдали масованого удару по Київському району міста, влучивши в цивільні об'єкти. Під час атак виникли пожежі та пошкодження на великих площах, є постраждалі.

Фото: ДСНС України

Ударними БпЛА поцілили по одному з виробничих підприємств, яке розташоване в Київському районі. Пожежі виникли в складських та виробничих будівлях загальною площею понад 3900 кв.м.

Вибухи спричинили значні руйнування, а також травмування цивільних. За попередніми даними, три людини отримали поранення. Травми не серйозні, і медичну допомогу вони отримали на місці, від госпіталізації відмовилися.

У результаті обстрілу постраждали не лише підприємства, а й житлові будинки. Пошкоджено 11 багатоповерхових будівель, вибито вікна та пошкоджено фасади. Більше сотні вікон були вибиті вибуховою хвилею.

Фото: ДСНС України

Серед інших об'єктів, що постраждали, два дитячі садки. У їхніх будівлях вікна винесло разом із рамами. Всі пошкодження наразі ліквідовуються.

Велика пожежа внаслідок обстрілу спалахнула на території одного з науково-виробничих підприємств. Для ліквідації наслідків були залучені 68 рятувальників та 19 одиниць техніки ДСНС.