Вночі Харків атакували російські дрони: з'явились фото наслідків

Вночі Харків зазнав масованої атаки російськими дронами. Внаслідок чого виникли масштабні руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова та ДСНС України.
Вночі та зранку російські безпілотники завдали масованого удару по Київському району міста, влучивши в цивільні об'єкти. Під час атак виникли пожежі та пошкодження на великих площах, є постраждалі.
Ударними БпЛА поцілили по одному з виробничих підприємств, яке розташоване в Київському районі. Пожежі виникли в складських та виробничих будівлях загальною площею понад 3900 кв.м.
Вибухи спричинили значні руйнування, а також травмування цивільних. За попередніми даними, три людини отримали поранення. Травми не серйозні, і медичну допомогу вони отримали на місці, від госпіталізації відмовилися.
У результаті обстрілу постраждали не лише підприємства, а й житлові будинки. Пошкоджено 11 багатоповерхових будівель, вибито вікна та пошкоджено фасади. Більше сотні вікон були вибиті вибуховою хвилею.
Серед інших об'єктів, що постраждали, два дитячі садки. У їхніх будівлях вікна винесло разом із рамами. Всі пошкодження наразі ліквідовуються.
Велика пожежа внаслідок обстрілу спалахнула на території одного з науково-виробничих підприємств. Для ліквідації наслідків були залучені 68 рятувальників та 19 одиниць техніки ДСНС.
Нагадаємо, що починаючи з 04:49 росіяни знову почали атакувати місто дронами. Станом на 05:33 було відомо, що за цією ніч у Харкові пролунали чотири вибухи. Всі влучання були по Київському району.
Крім того, у неділю вночі, 30 березня росіяни атакували Запорізьку область. Пошкоджено дачні будинки та лінію електропередачі.
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