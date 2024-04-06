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Вночі дощі, вдень тепло. Прогноз погоди в Україні на завтра

Україна, Субота 06 квітня 2024 15:58
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Вночі дощі, вдень тепло. Прогноз погоди в Україні на завтра Фото: синоптики дали прогноз в Україні на 7 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на 7 квітня в Україні очікуються дощі. Вдень опадів не очікується, а температура повітря вдень максимально підніметься до 23° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Хмарно з проясненнями. Вночі у більшості північних, центральних та південних областей невеликі, в Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях помірні дощі", - йдеться в повідомленні.

Але, за аними синоптиків, вдень в Україні без істотних опадів.

"Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 14-19°, на Закарпатті до 23°", - зазначили в Укргідрометцентрі.

Вночі дощі, вдень тепло. Прогноз погоди в Україні на завтра

Прогноз погоди в Україні на 7 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні в квітні 2024

За прогнозом синоптика, вже з 9-10 березня ночі стануть помітно теплішими по всій країні. Протягом місяця середня температура повітря очікується на 2-3,5 градуса вищою за кліматичну норму.

У квітні 2024 в Україні переважатимуть дощі, іноді можливий дрібний град та грози. Однак загальна кількість опадів буде недостатньою у більшості областей через підвищений атмосферний тиск у південно-східній частині Європи.

Сніг очікується лише в Карпатах, де такі умови є нормою для квітня.

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