Вночі дощі, вдень тепло. Прогноз погоди в Україні на завтра
В ніч на 7 квітня в Україні очікуються дощі. Вдень опадів не очікується, а температура повітря вдень максимально підніметься до 23° тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"Хмарно з проясненнями. Вночі у більшості північних, центральних та південних областей невеликі, в Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях помірні дощі", - йдеться в повідомленні.
Але, за аними синоптиків, вдень в Україні без істотних опадів.
"Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 14-19°, на Закарпатті до 23°", - зазначили в Укргідрометцентрі.
Прогноз погоди в Україні на 7 квітня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Україні в квітні 2024
За прогнозом синоптика, вже з 9-10 березня ночі стануть помітно теплішими по всій країні. Протягом місяця середня температура повітря очікується на 2-3,5 градуса вищою за кліматичну норму.
У квітні 2024 в Україні переважатимуть дощі, іноді можливий дрібний град та грози. Однак загальна кількість опадів буде недостатньою у більшості областей через підвищений атмосферний тиск у південно-східній частині Європи.
Сніг очікується лише в Карпатах, де такі умови є нормою для квітня.
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