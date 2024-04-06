Ночью дожди, а днем тепло. Прогноз погоды в Украине на завтра

В ночь на 7 апреля в Украине ожидается дождь. Днем осадки не ожидаются, а температура воздуха днем максимально поднимется до 23° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

"Облачно с прояснениями. Ночью в большинстве северных, центральных и южных областей небольшие, в Кировоградской, Одесской и Николаевской областях умеренные дожди", - говорится в сообщении.

Но, по данным синоптиков, днем в Украине без существенных осадков.

"Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла; днем 14-19°, на Закарпатье до 23°", - отметили в Укргидрометцентре.

Прогноз погоды в Украине на 7 апреля (facebook.com/UkrHMC)