Ночью дожди, а днем тепло. Прогноз погоды в Украине на завтра
В ночь на 7 апреля в Украине ожидается дождь. Днем осадки не ожидаются, а температура воздуха днем максимально поднимется до 23° тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
"Облачно с прояснениями. Ночью в большинстве северных, центральных и южных областей небольшие, в Кировоградской, Одесской и Николаевской областях умеренные дожди", - говорится в сообщении.
Но, по данным синоптиков, днем в Украине без существенных осадков.
"Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла; днем 14-19°, на Закарпатье до 23°", - отметили в Укргидрометцентре.
Прогноз погоды в Украине на 7 апреля (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Украине в апреле 2024
По прогнозу синоптика, уже с 9-10 марта ночи станут заметно теплее по всей стране. В течение месяца средняя температура воздуха ожидается на 2-3,5 градуса выше климатической нормы.
В апреле 2024 года в Украине будут преобладать дожди, иногда возможен мелкий град и грозы. Однако общее количество осадков будет недостаточным в большинстве областей из-за повышенного атмосферного давления в юго-восточной части Европы.
Снег ожидается только в Карпатах, где такие условия являются нормой для апреля.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.