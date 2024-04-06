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Ночью дожди, а днем тепло. Прогноз погоды в Украине на завтра

Украина, Суббота 06 апреля 2024 15:58
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Ночью дожди, а днем тепло. Прогноз погоды в Украине на завтра Фото: синоптики дали прогноз в Украине на 7 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 7 апреля в Украине ожидается дождь. Днем осадки не ожидаются, а температура воздуха днем максимально поднимется до 23° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Облачно с прояснениями. Ночью в большинстве северных, центральных и южных областей небольшие, в Кировоградской, Одесской и Николаевской областях умеренные дожди", - говорится в сообщении.

Но, по данным синоптиков, днем в Украине без существенных осадков.

"Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла; днем 14-19°, на Закарпатье до 23°", - отметили в Укргидрометцентре.

Ночью дожди, а днем тепло. Прогноз погоды в Украине на завтра

Прогноз погоды в Украине на 7 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине в апреле 2024

По прогнозу синоптика, уже с 9-10 марта ночи станут заметно теплее по всей стране. В течение месяца средняя температура воздуха ожидается на 2-3,5 градуса выше климатической нормы.

В апреле 2024 года в Украине будут преобладать дожди, иногда возможен мелкий град и грозы. Однако общее количество осадков будет недостаточным в большинстве областей из-за повышенного атмосферного давления в юго-восточной части Европы.

Снег ожидается только в Карпатах, где такие условия являются нормой для апреля.

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