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Вночі було голосно. У РФ заявили про обстріл Шебекіно у Білгородській області

Фото: росіяни повідомляють про обстріли у Білгородській області (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Росії заявили про обстріл міста Шебекіно Білгородської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова.

"Снаряд упав між двома багатоквартирними житловими будинками – пошкоджено вікна, балкони та фасади обох будинків. Також понівечено 6 автомобілів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що аварійні служби проводять поквартиний обхід мешканців будинків.

Нагадаємо, влада російського Бєлгорода повідомила про скасування параду 9 травня через загрозу "атаки" по місту та області.

Раніше військові паради на 9 травня скасували ще у двох російських містах.

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