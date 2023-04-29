Військові паради на 9 травня скасували ще у двох російських містах

Адміністрації Орла та Пскова скасували військові паради на 9 травня з міркувань безпеки. Орел знаходиться за 160 км від українського кордону, Псков за 650 км.

Зокрема, губернатор Псковської області Михайло Ведерніков заявив, що питання обговорили на антитерористичній комісії оперативного штабу Псковської області і дійшли рішення не проводити урочисті паради у звичному форматі. Також не буде салютів та феєрверків, щоб "не провокувати скупчення людей".

Крім того, про скасування параду повідомив губернатор Орловської області Андрій Кличков. "Безсмертний полк ми проведемо в інтерактивному форматі, розміщуючи фото рідних на машинах або взявши фотографії, коли гулятимемо у місті у святкові дні", - написав він у місцевій соціальній мережі ВКонтакте.

Раніше військові паради на 9 травня скасували у прикордонних Брянській, Курській та Білгородській областях, а також в окупованому Криму. Губернатор В'ячеслав Гладков оголосив, що не хоче "провокувати супротивника великою кількістю скупчення техніки та військовослужбовців у центрі Білгорода". Традиційної ходи "Безсмертного полку" не буде по всій території Росії.