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Вночі - до +9, вдень - до +21. Синоптики назвали регіон, де завтра задождить

Фото: синоптики розповіли про погоду на завтра в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 24 березня, в Україні очікується суха погода практично повсюдно, щоправда, дощ місцями пройде на півночі. При цьому вночі вже буде "плюсова" температура до 9 градусів, а вдень - максимально підніметься до +21.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Хмарно з проясненнями. У північній частині місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.

Вітер

південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря

вночі 4-9° тепла, в Карпатах та на сході країни 0-5° тепла; вдень 13-18°, на Закарпатті та Прикарпатті до 21°, на високогір'ї Карпат та узбережжі морів 8-13°.

Як повідомлялось, раніше синоптик розповіла про погоду до кінця тижня.

Крім того, попри відносне тепло цього тижня, вже наступного вівторка прийде відчутне похолодання, причому ймовірний навіть сніг.

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