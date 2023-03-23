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Ночью - до +9, днем - до +21. Синоптики назвали регион, где завтра задождит

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Украина, Четверг 23 марта 2023 14:40
Ночью - до +9, днем - до +21. Синоптики назвали регион, где завтра задождит Фото: синоптики рассказали о погоде на завтра в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 24 марта, в Украине ожидается сухая погода практически повсеместно, правда дождь местами пройдет на севере. При этом ночью уже будет "плюсовая" температура, до 9 градусов, а днем - максимально поднимется до +21.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Облачно с прояснениями. В северной части местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер

юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха

ночью 4-9° тепла, в Карпатах и на востоке страны 0-5° тепла; днем 13-18°, в Закарпатье и Прикарпатье до 21°, на высокогорье Карпат и побережье морей 8-13°.

Ночью - до +9, днем - до +21. Синоптики назвали регион, где завтра задождит

Как сообщалось, ранее синоптик рассказала о погоде до конца недели.

Кроме того, несмотря на относительное тепло на этой неделе, уже в следующий вторник придет ощутимое похолодание, причем вероятен даже снег.

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