Вночі 16 грудня не буде оновлюватись "військовий квиток" в застосунку "Резерв+"

"Оновлення електронного військового документа у застосунку "Резерв+" може бути тимчасово недоступним. 16 грудня із 00:00 до 06:00 години триватимуть технічні роботи у реєстрі військовозобовʼязаних Оберіг", - повідомили в міністерстві.

В Міноборони порекомендували заздалегідь завантажити PDF електронного військового документа.



"По завершенню технічних робіт усі сервіси працюватимуть у штатному режимі", - додали в Міністерстві оборони.