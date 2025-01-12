Вночі 13 січня у "Резерв+" можуть бути недоступні електронні військові документи

У зв'язку з технічними роботами в реєстрі "Оберіг", електронні військові документи у застосунку "Резерв+" можуть бути недоступні в період з 00:00 до 06:00 13 січня.

"Просимо поставитись з розумінням і громадянам, яким військово-обліковий документ може знадобитися у тому проміжку часу, заздалегідь завантажити PDF версію", - наголосили в міністерстві.

За словами Міноборони, після завершення технічних робіт усі електронні документи будуть відображатись у застосунку у звичному вигляді.