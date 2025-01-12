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Ночью 13 января в "Резерв+" могут быть недоступны электронные военные документы

Фото: в приложении "Резерв+" могут быть недоступны электронные военные документы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В приложении "Резерв+" могут быть недоступны электронные военные документы. Речь идет время с 00:00 до 06:00 13 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В связи с техническими работами в реестре "Оберіг", электронные военные документы в приложении "Резерв+" могут быть недоступны в период с 00:00 до 06:00 13 января.

"Просим отнестись с пониманием и гражданам, которым военно-учетный документ может понадобиться в том промежутке времени, заранее загрузить PDF версию", - отметили в министерстве.

По словам Минобороны, после завершения технических работ все электронные документы будут отображаться в приложении в обычном виде.

Приложение "Резерв+" в Украине

Напомним, весной 2024 года Минобороны запустило электронный кабинет военнообязанного. Это мобильное приложение "Резерв+".

Через приложение военнообязанные могут обновить военно-учетные данные, просмотреть информацию из реестра "Оберіг", сформировать военно-учетный документ и тому подобное.

В "Резерв+" также есть возможность получить отсрочку от мобилизации.

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