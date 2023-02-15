Вночі до -12, вдень до +8. Синоптик розповіла про погоду на завтра

У четвер, 16 лютого, в Україні опадів не очікується. Вночі температура місцями опуститься до 12 морозу, а вдень підніметься до 8 тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"16 лютого опадів якихось серйозних не буде в Україні. Температура повітря вночі опускатиметься до -2...-7 градусів, а в східних областях навіть до -7...-12 градусів", - розповіла вона.
За даними синоптика, впродовж дня потепліє до 0...+3 градусів, у західних областях аж до +4...+8 градусів. На сході буде холодніше, -1...-4 градуси.
"У Києві 16 лютого буде суха свіжа погода. Вночі до -3, вдень до +3", - розповіла Діденко.
Як повідомлялось, сьогодні, 15 лютого, на півдні та сході нашої країни прогнозувався мокрий сніг. При цьому на більшості території можливий шквальний вітер.
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