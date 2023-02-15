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Ночью до -12, днем до +8. Синоптик рассказала о погоде на завтра

Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на завтра (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 16 февраля, в Украине осадков не ожидается. Ночью температура местами опустится до 12 мороза, а днем поднимется до 8 тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"16 февраля осадков каких-либо серьезных не будет в Украине. Температура воздуха ночью будет опускаться до -2...-7 градусов, а в восточных областях даже до -7...-12 градусов", - рассказала она.

По данным синоптика, в течение дня потеплеет до 0…+3 градусов, в западных областях вплоть до +4…+8 градусов. На востоке будет холоднее -1...-4 градуса.

"В Киеве 16 февраля будет сухая свежая погода. Ночью до -3, днем до +3", - рассказала Диденко.

Как сообщалось, сегодня, 15 февраля, на юге и востоке нашей страны прогнозировался мокрый снег. При этом на большинстве территории возможен шквальный ветер.

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