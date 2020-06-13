ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЗНО в Україні можуть скасувати, - освітній омбудсмен

Новини » Суспільство     13.06.2020 - 06:35
ЗНО в Україні можуть скасувати, - освітній омбудсмен
Фото: запрошення на ЗНО (УНІАН)

Омбудсмен повідомив, що готуються відповідні документи

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що ЗНО в Україні у 2020 році може бути скасоване. Остаточне рішення з цього питання наразі не прийняте.

Про це омбудсмен написав у Facebook.

Горбачов повідомив, що отримав відповідну інформацію з "трьох незалежних джерел".

"Протягом години я отримав інформацію відразу з трьох незалежних джерел, що у високих владних структурах готуються документи про скасування ЗНО взагалі. Інформація надійшла від людей, яких я давно знаю і яким довіряю, хоча поки що не підтверджена офіційно", - написав омбудсмен.

ЗНО в Україні можуть скасувати, - освітній омбудсмен

Зазначимо, основну сесію ЗНО в Україні через карантин унаслідок поширення коронавірусу перенесли. Її проведення заплановане з 25 червня по 17 липня. Пробне ЗНО в Україні заплановане на 15 та 17 червня.

Про скасування тестування в Міносвіти офіційно не оголошували.

РБК-Україна писало, що мер Києва пропонує скасувати ЗНО для тих випускників, хто не планує вступати до вишів у цьому році.

Раніше РБК-Україна писало, як буде проходити тестування ЗНО-2020.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Инна Собора

Теги Новини України ВНОомбудсмен
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся