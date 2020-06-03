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Киев предлагает отменить итоговую аттестацию в форме ВНО

Новости » Общество     03.06.2020 - 12:24
Киев предлагает отменить итоговую аттестацию в форме ВНО
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Часть выпускников сможет не сдавать ВНО в 2020 году

Киев предлагает в 2020 году отменить государственную итоговую аттестацию для выпускников 11 классов. Кроме того, предлагается отменить ВНО для тех выпускников, кто не планирует поступать в вузы в этом году.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, департамент образования Киева на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям предложил отменить в этом году государственную итоговую аттестацию для выпускников 11 классов.

"Аттестация для учеников 4 и 9 классов была отменена решением МОН. Мы предлагаем, чтобы выпускники, которые не планируют в этом году поступать в украинские вузы, не сдавали ВНО. Это касается выпускников учреждений профтехобразования. Те, кто будут поступать, будут сдавать ВНО соответственно с ранее утвержденным графиком", - отметил Кличко.

Он также добавил, что ВНО в этом году будут сдавать 31 тысяч киевлян и только 17 тысяч - выпускники.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, как будет проходить тестирование ВНО-2020.

Отметим, Министерство образования и науки обнародовала правила поступления для жителей оккупированных территорий, которые могут не сдавать ВНО.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Виталий КличкоВНОаттестат
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