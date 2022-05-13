Замість ЗНО: з'явився графік складання вступного тесту для абітурієнтів

Цього року через війну Росії проти України вступна кампанія до вишів проводитиметься не через Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), а Національний мультипредметний тест. Сьогодні з'явився графік його здачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

Згідно з календарним планом, тестування буде проходити в три сесії: основна: 18 липня - 10 серпня;

додаткова: 16-20 серпня;

спеціальна: 12-16 вересня. Фото: графік проведення мультипредметного тесту Тим, хто досі не встиг створити реєстраційну картку для участі в Національному мультпредметному тесті, потрібно зробити це з 10 по 20 червня, а потім 8-12 липня на своїй Інформаційній сторінці обов'язково підтвердити бажання скласти НМТ для участі в додатковій сесії.