На ВНО могут пускать с повышенной температурой: в Минобразования назвали условия

К внешнему независимому оцениванию (ВНО) смогут допускать некоторых учеников с повышенной температурой. Пропуск будет разрешен в случае наличия справки от врача о субфебрильной температуре.

Об этом на брифинге заявил и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Температура 37,2, которая указана в протоколе, является ориентировочной, в первую очередь, при осуществлении термометрии на входе. Мы понимаем, что не все наши дети являются отличными по состоянию здоровья. Мы понимаем, что определенная категория наших детей с заболеваниями, среди которых может держаться так называемая субфебрильная температура. То есть температура может колебаться в пределах более высоких, чем это допускает санитарный врач. Поэтому мы советуем всем таким детям взять справки от лечебных учреждений, от семейных врачей, подтверждающих наличие субфебрильной температуры. В случае обнаружения (температуры - ред.) таким детям будет предоставлена ​​возможность зайти в пункт тестирования", - сказал Бойко.

Отметим, субфебрильная температура - это повышение температуры тела на протяжении длительного времени в пределах от 37,1 до 38 градусов. Она может быть при многих заболеваниях и свидетельствовать о вялотекущем воспалительном процессе.

Ранее РБК-Украина писало, что основная сессия ВНО пройдет в Украине в период с 25 июня по 17 августа.

Также сообщалось, что в этом году ВНО будет проводиться с ограничениями из-за коронавируса, в частности с использованием масок, дезинфекторов, а также обязательным термоскринингом.