ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ВНО по математике станет обязательным, - министр образования

Новости » Общество     11.12.2019 - 08:55
ВНО по математике станет обязательным, - министр образования
Фото: Анна Новосад (РБК-Украина)

ВНО по математике будет двухуровневым

С 2021 года Внешнее независимое оценивание (ВНО) по математике станет обязательным. Об этом рассказала министр образования и науки Анна Новосад в интервью РБК-Украина.

Новосад отметила, что ВНО по математике будет двухуровневым. Его сделают обязательным из-за проблемы по математическим знаниям в учеников.

"В 2020 году изменений не будет, а с 2021-го ВНО по математике станет обязательным. Оно будет двухуровневым, но не нужно этого пугаться. Нам нужно осознать, что проблема есть по математическим знаниям", - сообщила она.

По словам министра, это должно стать результатом изменения содержания образования и методик преподавания.

"Мы должны в целом побороть страх детей перед математикой - это должно стать результатом изменения содержания образования и методик преподавания. Потому что дети, когда они что-то не понимают, сначала этого боятся, а потом ненавидят. И потом это сопровождает всю жизнь. На самом деле через нормальные методики преподавания, нормальное содержание программы, очень важно этот страх перед предметом побороть. И дать детям уверенность в себе", - добавила она.

Напомним, Украинский центр оценивания качества образования опубликовал правила и требования ВНО 2020 года.

РБК-Украина писало, что ВНО в Украине в 2020 году пройдет с 21 мая по 15 июня. Согласно графику ВНО-2020, регистрация пройдет с 3 февраля по 24 марта. Размещение приглашений-пропусков состоится до 30 апреля.

Опубликован график проведения и регистрации на пробное ВНО-2020 Опубликованы правила и требования ВНО-2020
Новости Украины ВНО
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь