ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЗНО з математики стане обов'язковим, - міністр освіти

Новини » Суспільство     11.12.2019 - 08:55
ЗНО з математики стане обов'язковим, - міністр освіти
Фото: Ганна Новосад (РБК-Україна)

ЗНО з математики буде дворівневим

З 2021 року Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з математики стане обов'язковим. Про це розповіла міністр освіти і науки Анна Новосад в інтерв'ю РБК-Україна.

Новосад зазначила, що ЗНО з математики буде дворівневим. Його зроблять обов'язковим через проблеми з математичних знань в учнів.

"У 2020 році змін не буде, а з 2021-го ЗНО з математики стане обов'язковим. Воно буде дворівневим, але не треба цього лякатися. Нам потрібно усвідомити, що проблема з математичних знань", - повідомила вона.

За словами міністра, це повинно стати результатом зміни змісту освіти та методик викладання.

"Ми повинні в цілому побороти страх перед математикою - це повинно стати результатом зміни змісту освіти та методик викладання. Тому що діти, коли вони щось не розуміють, спочатку цього бояться, а потім ненавидять. І потім це супроводжує все життя. Насправді через нормальні методики викладання, нормальний вміст програми, дуже важливо цей страх перед предметом побороти. І дати дітям впевненість у собі", - додала вона.

Нагадаємо, Український центр оцінювання якості освіти опублікував правила і вимоги ЗНО 2020 року.

РБК-Україна писало, що ЗНО в Україні у 2020 році пройде з 21 травня по 15 червня. Згідно з графіком ЗНО-2020, реєстрація пройде з 3 лютого по 24 березня. Розміщення запрошень-перепусток відбудеться до 30 квітня.

Опубліковано графік проведення та реєстрації на пробне ЗНО-2020 Опубліковані правила і вимоги ЗНО-2020
Новини України ВНО
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся