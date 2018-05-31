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На ВНО в магистратуру зарегистрировались свыше 25 тыс. поступающих

НовостиОбщество    31.05.2018 - 07:27
фото: информационная страница участника ЗНО (testportal.gov.ua)
фото: информационная страница участника ЗНО (testportal.gov.ua)

Больше всего абитуриентов зарегистрировалось в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре

Количество абитуриентов, желающих сдать ВНО в магистратуру, превысила 25,5 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерство образования и науки Украины.

Так, на тестирование в формате ВНО уже зарегистрировались более 25,5 тысяч поступающих в магистратуру.

Как отмечается, ВНО в магистратуру этого года нужно проходить поступающим на специальности отрасли знаний "Гуманитарные науки" (кроме специальности "Филология"), "Социальные и поведенческие науки", "Журналистика", "Право", "Сфера обслуживания" и "Международные отношения".

В частности, такие абитуриенты будут сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку. Больше всего поступающих сейчас зарегистрировалось на английский - 24,4 тыс и немецкий – более 950. Французский выбрали почти 200 участников, испанский – 38.

Напомним, ранее сообщалось, что количество желающих сдавать ВНО на украинском языке увеличивается. Наибольшее количество-в Донецкой области (около 20%), в Луганской (16%), в Одесской и Запорожской областях (по 12%).

В МОН разработали пошаговые инструкции для абитуриентов из Крыма и Донбасса Для поступления крымчан в вузы будут действовать 35 образовательных центров, - МОН
Теги публикации: ВНО, вступительная кампания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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