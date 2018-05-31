На ЗНО в магістратуру зареєструвалися понад 25 тис. вступників

Найбільше вступників зареєструвалося в Києві, Харкові, Одесі, Львові та Дніпрі

Кількість вступників, бажаючих скласти ЗНО в магістратуру, перевищила 25,5 тисяч осіб. Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерство освіти і науки України.

Так, на тестування в форматі ЗНО вже зареєструвалися понад 25,5 тисяч вступників у магістратуру.

Як зазначається, ЗНО в магістратуру цього року потрібно проходити вступникам на спеціальності галузей знань "Гуманітарні науки" (крім спеціальності "Філологія"), "Соціальні та поведінкові науки", "Журналістика", "Право", "Сфера обслуговування" та "Міжнародні відносини".

Зокрема, такі вступники складатимуть єдиний вступний іспит з іноземної мови. Найбільше вступників наразі зареєструвалося на англійську - 24,4 тис та німецьку – понад 950. Французьку обрали майже 200 учасників, іспанську – 38.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість бажаючих здавати ЗНО українською мовою збільшується. Найбільша кількість у Донецькій області (близько 20%), у Луганській (16%), в Одеській і Запорізькій областях (по 12%).