Регистрация для участия в ВНО завершилась. Названы самые популярные предметы
В Украине завершился основной период подачи регистрационных документов для участия во внешнем независимом оценивании. По состоянию на 5 марта зарегистрировались 318 946 человек.
В самые популярные предметы ВНО, которые выбирают учащиеся, вошли:
- украинский язык и литература - 208 044 человека (103 931 человек зарегистрировались для участия в тестировании по украинскому языку);
- математика - 242 834 человека (65 652 человека зарегистрировались для участия в тестировании из задач уровня стандарта);
- история Украины - 247 109 человек;
- география - 147 207 человек;
- английский язык - 122 681 человек;
- биология - 104 664 человека.
Меньше всего учеников зарегистрировалось на следующие предметы:
- физика - 26 911 человек;
- химия - 10 338 человек;
- немецкий язык - 1965 человек;
- французский язык - 464 человека:
- испанский язык - 149 человек.
Сейчас региональные центры оценивания качества образования продолжают обрабатывать регистрационные документы, полученные после 5 марта, однако при условии, что они отправлены в установленные сроки. Документы, присланные после этой даты, обрабатывать не будут.
Напомним, 5 марта в Украине завершилась регистрация на ВНО.
Как писало РБК-Украина, ранее президент Владимир Зеленский рассказал о новой стипендии для учащихся за хорошие результаты ВНО.