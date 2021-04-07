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Через ЗНО у Києві хочуть змінити графік навчання 11 класів

Новость на русском → Київ, Середа 07 квітня 2021 13:01
Через ЗНО у Києві хочуть змінити графік навчання 11 класів Фото: в столиці можуть змінити графік навчання 11 класів через ЗНО (УНІАН)
Автор: Юлія Струк

Столичним школам пропонують переглянути навчальні програми для одинадцятикласників. Випускники київських шкіл можуть завершити цей навчальний рік у квітні через підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання.

Про такі зміни йдеться у зверненні департаменту освіти Київської міської держадміністрації.

"Ми пропонуємо тим, хто сьогодні до цього готовий, ревізувати навчальні програми й завершити вивчення нового матеріалу для випускників 11-х класів до кінця квітня", - сказано у повідомленні.

У зверненні підкреслюється, що за шкільною програмою одинадцятикласники до кінця навчального року мають опановувати певні теми, вивчати й повторювати матеріал, а насправді вже на початку травня вони складають ЗНО з усього вивченого матеріалу.

При цьому у травні замість навчання школам пропонують проводити 11 класам консультації перед ЗНО.

"Ми пропонуємо провести навчальний процес у травні за принципом освітнього трансформера, розбивши випускників не за класами, а за групами, з урахуванням обраного ними профілю подальшого навчання вже за межами рідної школи, а дні перед ЗНО перетворити на дні предметного занурення", - зазначається у повідомленні.

У зверненні підкреслюється, що таким чином можна зменшити кількість предметів для вивчення, враховуючи індивідуальну потребу учнів, та підвищити шанси вступу.

У департаменті звертають увагу, що такі зміни не є обов'язковими. На новий графік перейдуть лише ті навчальні заклади, які впевнені, що це посильно для їхніх педагогічних колективів.

Нагадаємо, в Києві і Чернігівській області перенесли проведення пробного ЗНО в 2021 році на 24 квітня. На такий крок пішли через карантинні обмеження по громадському транспорту.

Як писало РБК-Україна, в Міносвіти запевняли, що в цьому році ЗНО-2021 пройде за графіком, попри епідемічну ситуацію в Україні. Однак формат проведення ЗНО-2021 можуть змінити.

Додамо, в МОН назвали найпопулярніші предмети на ЗНО-2021.

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