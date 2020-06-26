ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

К ВНО не допустили десятки школьников с температурой и ОРВИ

Новости » Общество     26.06.2020 - 11:57
К ВНО не допустили десятки школьников с температурой и ОРВИ
Фото: температура (freepik)

Всего к сдаче сессии не допустили более 80 детей

К составлению сессии внешнего независимого оценивания по математике не допустили 30 детей, которые имели повышенную температуру и признаки ОРВИ. В общем не допустили 83 детей.

Об этом заявила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий в эфире "Громадського радіо".

"83 ребенка вообще не были допущены к ВНО, но только 30 из них из-за повышенной температуры и признаков ОРВИ. Остальные (недопущенные дети, - ред.) просто опоздали или забыли документы", - отметила чиновник.

Кроме того, в пункты тестирования не удалось довезти ребенка в город Рогатин и шесть детей в Верховинском районе.

При этом дети в Черновицкой области, Закарпатской, Львовской и других областях, пострадавших он наводнения, добрались до пунктов тестирования.

Напомним, 25 июня в Украине стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО).

Как писало РБК-Украина, в этом году для участников внешнего независимого оценивания (ВНО) вдвое увеличили срок допуска в пункт пропуска.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины школьникиВНООРВИ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь