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До ЗНО не допустили десятки школярів з температурою і ГРВІ

Новини » Суспільство     26.06.2020 - 11:57
До ЗНО не допустили десятки школярів з температурою і ГРВІ
Фото: температура (freepik)

Загалом до складання сесії не допустили понад 80 дітей

До складання сесії зовнішнього незалежного оцінювання з математики не допустили 30 дітей, які мали підвищену температуру та ознаки ГРВІ. Загалом не допустили 83 дітей.

Про це заявила заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій в ефірі "Громадського радіо".

"83 дитини загалом не були допущені до ЗНО, але лише 30 з них через підвищену температуру і ознаки ГРВІ. Решта (недопущених дітей, - ред.) просто припізнились або забули документи", - зазначила урядовець.

Крім того, до пунктів тестування не вдалося довезти дитину до міста Рогатина і шість дітей у Верховинському районі.

При цьому діти у Чернівецькій області, Закарпатській, Львівській та інших областях, які постраждали він повені, дістались до пунктів тестування.

Нагадаємо, 25 червня в Україні стартувала основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Як писало РБК-Україна, у цьому році для учасників зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) вдвічі збільшили термін допуску в пункт пропуску.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України школьникиВНООРВИ
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