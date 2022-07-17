Вместо ВНО: как абитуриенты будут сдавать тест в условиях воздушных тревог

Как будет проходить тест

"Национальный мультипредметный тест будет проходить в онлайн формате. То есть, если раньше абитуриенты отвечали в тетрадях, которые отдавали на проверку, то сейчас все будет происходить онлайн", - объясняет Витренко.

По его словам, по состоянию на сегодня, уже 206 000 абитуриентов зарегистрировано для прохождения этого теста.

"Он будет проходить только в защищенных помещениях, в которых в случае воздушной тревоги будет возможность прервать тестирование, чтобы абитуриенты перешли в укрытие, а потом после окончания воздушной тревоги возобновить сдачу теста", - рассказывает Витренко.

Заместитель главы Минобразования напомнил, что будет проходить несколько сессий, а значит - все желающие смогут пройти тестирование.

Сдавать тест можно за рубежом

Как рассказал Витренко, уже более 23 стран Европы проявили инициативу по проведению в них Национального мультипредметного тестирования, а именно 26 городов будут принимать первую сессию.

"На дополнительную сессию будут добавлены еще страны и города, в частности, Турция и Швейцария", - анонсировал заместитель министра образования.

При этом, для участия в тесте за рубежом уже зарегистрировались 24 997 абитуриентов.

Списать невозможно

Как утверждает Витренко, списать или передать вопросы абитуриенты во время сдачи мультипредметного теста не смогут, поскольку вопросы между собой будут уникальными.

"Скорее всего, для абитуриента это будет одна, скажем так, специфическая попытка", - объясняет он.

Напомним, как ранее стало известно Национальный мультипредметный тест вместо ВНО выпускники будут сдавать в Киеве и еще 20 областях, при этом города не разглашают.

Как сообщалось, появился график сдачи вступительного НМТ для абитуриентов.

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