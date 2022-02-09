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ЗНО-2022: які предмети необхідні для вступу до вишів

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Київ, Середа 09 лютого 2022 11:34
ЗНО-2022: які предмети необхідні для вступу до вишів Фото: у МОН розповіли, які предмети ЗНО необхідні для вступу до вишів (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві освіти і науки оприлюднили перелік предметів зовнішнього незалежного оцінювання, результати з яких необхідні для вступу до вишів. Першим, необідним для кожної спеціальності є українська мова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОН.

"Першим предметом для кожної зі спеціальностей є українська мова і література або українська мова", - наголошують у відомстві.

Так, склавши ЗНО з української мови і літератури, абітурієнти зможуть вступати на будь-яку спеціальність, адже отримають не тільки результати тестування з обраного навчального предмета, але й додатково - результат ЗНО з української мови.

У МОН звертають увагу, що результат ЗНО з української мови не можна буде використати замість результату з української мови і літератури.

Крім цього, для осіб, що вступатимуть на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань), другий і третій конкурсні предмети різняться залежно від спеціальності, якими саме будуть ці предмети - наведено у таблиці МОН.

Вступникам, які бажають здобути ступінь молодшого бакалавра, потрібні результати з двох конкурсних предметів.

Зокрема, першим предметом є українська мова або українська мова і література, а другий пропонується на вибір з переліку других та третіх предметів, зазначених у таблиці.

А для мистецьких спеціальностей другим предметом є творчий конкурс, який складається у закладі освіти.

Для тих, хто вступатиме на основі молодшого спеціаліста або фахового молодшого бакалавра чи молодшого бакалавра, необхідно буде отримати результати ЗНО з двох предметів, а також скласти фахове випробування у закладі освіти.

Так, першим предметом є українська мова або українська мова і література, а другим - за вибором закладу освіти у разі участі у конкурсі на бюджетні місця буде математика або історія України, а для вступників на контракт заклади можуть запропонувати власний перелік на вибір вступника.

Нагадаємо, в Україні 1 лютого, стартувала реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2022 року.

Також стало відомо, що абітурієнти мають право на безоплатне складання не більше 5 тестів в рамках ЗНО. А от за додаткові предмети доведеться доплатити.

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