ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ВНО-2021 может пройти в измененном формате из-за COVID

Новина українською → Киев, Пятница 26 марта 2021 15:02
ВНО-2021 может пройти в измененном формате из-за COVID Фото: Сергей Шкарлет (mon.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2021 году может пройти в измененном формате из-за пандемии коронавируса. Все зависит от эпидемиологической ситуации в стране.

Об этом на брифинге заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"Инструмент ВНО является важным фактором развития образования, но с учетом года пандемии, определенные события по второй и третьей волне, на 2021 год единственные изменения, которые могут происходить с ВНО, - это формат проведения, который зависит от эпидемиологической ситуации в стране. Упреки в отмене ВНО являются фейками", - отметил министр.

При этом он не уточнил, каким именно образом в этом году могут изменить формат тестирования.

Напомним, пандемия сказалась и на проведении ВНО-2020. В частности, всем участникам на входе в пункт сдачи тестов меряли температуру тела и проверяли наличие признаков респираторного заболевания. В аудиториях находились до 15 человек, а дистанция между абитуриентами была не менее 1,5 метров.

В Министерстве образования и науки уже отметили, что ВНО-2021 независимо от уровня эпидемической опасности в Украине состоится в запланированные сроки. Пробное тестирование пройдет 10 апреля, а основная сессия начнется 21 мая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество МОН ВНО
NEWS
Суд назначил экс-заму главы правления ПриватБанка более 50 млн гривен залога
Суд назначил экс-заму главы правления ПриватБанка более 50 млн гривен залога
DAILY
План реванша. На что рассчитывают Петр Порошенко и его команда
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина План реванша. На что рассчитывают Петр Порошенко и его команда