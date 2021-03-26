ВНО-2021 может пройти в измененном формате из-за COVID
Внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2021 году может пройти в измененном формате из-за пандемии коронавируса. Все зависит от эпидемиологической ситуации в стране.
Об этом на брифинге заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
"Инструмент ВНО является важным фактором развития образования, но с учетом года пандемии, определенные события по второй и третьей волне, на 2021 год единственные изменения, которые могут происходить с ВНО, - это формат проведения, который зависит от эпидемиологической ситуации в стране. Упреки в отмене ВНО являются фейками", - отметил министр.
При этом он не уточнил, каким именно образом в этом году могут изменить формат тестирования.
Напомним, пандемия сказалась и на проведении ВНО-2020. В частности, всем участникам на входе в пункт сдачи тестов меряли температуру тела и проверяли наличие признаков респираторного заболевания. В аудиториях находились до 15 человек, а дистанция между абитуриентами была не менее 1,5 метров.
В Министерстве образования и науки уже отметили, что ВНО-2021 независимо от уровня эпидемической опасности в Украине состоится в запланированные сроки. Пробное тестирование пройдет 10 апреля, а основная сессия начнется 21 мая.