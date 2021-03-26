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ЗНО-2021 може пройти в зміненому форматі через COVID

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 березня 2021 15:02
ЗНО-2021 може пройти в зміненому форматі через COVID Фото: Сергій Шкарлет (mon.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Зовнішнє незалежне оцінювання (ВНО) у 2021 році може пройти в зміненому форматі через пандемію коронавірусу. Все залежить від епідеміологічної ситуації в країні.

Про це на брифінгу заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"Інструмент ЗНО є важливим фактором розвитку освіти, але з урахуванням року пандемії, певні події другої і третьої хвилі, на 2021 рік єдині зміни, які можуть відбуватися з ЗНО, - це формат проведення, який залежить від епідеміологічної ситуації в країні. Закиди в скасуванні ЗНО є фейками", - зазначив міністр.

При цьому він не уточнив, яким саме чином в цьому році можуть змінити формат тестування.

Нагадаємо, пандемія позначилася і на проведенні ЗНО-2020. Зокрема, всім учасникам на вході до пункту здачі тестів міряли температуру тіла і перевіряли наявність ознак респіраторного захворювання. В аудиторіях перебували до 15 осіб, а дистанція між абітурієнтами була не менше 1,5 метрів.

У Міністерстві освіти і науки вже відзначили, що ЗНО-2021 незалежно від рівня епідемічної небезпеки в Україні відбудеться в заплановані терміни. Пробне тестування відбудеться 10 квітня, а основна сесія розпочнеться 21 травня.

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