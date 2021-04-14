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ВНО-2021: 270 учеников с лучшими результатами смогут получить стипендию

Автор: Юлия Струк

Для 270 учеников, которые лучше всех сдадут внешнее независимое оценивание, предусмотрели стипендию в размере 10 тысяч гривен. Она будет выплачиваться ежемесячно в течение года.

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram.

В ходе сегодняшнего заседания Кабинет министров принял соответствующее постановление.

Также стипендии выделяются и победителям всеукраинских и международных олимпиад: для победителей всеукраинских олимпиад - 20 тысяч гривен, а международных - 100 тысяч гривен.

Напомним, в конце января Верховная рада приняла за основу и в целом проект постановления №4559 о премиях для лучших участников внешнего независимого оценивания.

Премировать будут участников ВНО, которые будут поступать в украинские вузы. Размер одной премии составляет 100 тысяч гривен.

Как писало РБК-Украина, в государстве хотят ввести стипендии студентам, сдавшим ВНО на 200 баллов. В Раде зарегистрирован соответствующий проект постановления №4563.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВНОстипендия
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