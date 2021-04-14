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ЗНО-2021: 270 учнів з найкращими результатами зможуть отримати стипендію

Автор: Юлія Струк

Для 270 учнів, які найкраще складуть зовнішнє незалежне оцінювання, передбачили стипендію у розмірі 10 тисяч гривень. Вона буде виплачуватися щомісяця протягом року.

Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

У ході сьогоднішнього засідання Кабінет міністрів прийняв відповідну постанову.

Також стипендії виділяються і переможцям всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад: для переможців всеукраїнських олімпіад - 20 тисяч гривень, а міжнародних - 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, наприкінці січня Верховна рада схвалила за основу і в цілому проект постанови №4559 про премії для кращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання.

Преміювати будуть учасників ЗНО, що вступатимуть до українських вишів. Розмір однієї премії становить 100 тисяч гривень.

Як писало РБК-Україна, у державі хочуть ввести стипендії студентам, які склали ЗНО на 200 балів. У Раді зареєстрований відповідний проект постанови №4563.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниЗНОстипендия
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