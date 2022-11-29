UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Внесок у розв'язання війни. Німеччина зробила важливу заяву про "Північний потік-2"

Фото: Німеччина зробила важливу заяву про "Північний потік-2" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Підтримка будівництва газопроводу "Північний потік-2" була внеском Німеччини у розв'язання Росією війни проти України.

Про це заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter відомства.

"Ми твердо стоїмо на боці України. Але ми також маємо чітко сказати: з сьогоднішнього погляду, відданість "Північному потоку-2" у відповідь на анексію Криму була внеском Німеччини у розв'язання війни", - заявив міністр юстиції.

Раніше ми писали, що Німеччина передасть Україні 14 безпілотників THeMIS. Провідний європейський розробник робототехніки та автономних систем Milrem Robotics та німецька оборонна компанія Krauss-Maffei Wegmann підписали відповідний контракт.

Також повідомлялося, що данські ЗМІ опублікували нове фото ушкоджень російського газопроводу "Північний потік-2" у економічній зоні Данії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Північний потік-2Вторгнення Росії до України