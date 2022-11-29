Вклад в развязывание войны. Германия сделала важное заявление о "Северном потоке-2"

Поддержка строительства газопровода "Северный поток-2" была вкладом Германии в развязывание Россией войны против Украины.
Об этом заявил министр юстиции Германии Марко Бушманн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter ведомства.
"Мы твердо стоим на стороне Украины. Но мы также должны четко сказать: с сегодняшней точки зрения, приверженность "Северному потоку-2" в ответ на аннексию Крыма была вкладом Германии в развязывание войны", - заявил министр юстиции.
Ранее мы писали, что Германия передаст Украине 14 наземных беспилотников THeMIS. Ведущий европейский разработчик робототехники и автономных систем Milrem Robotics и немецкая оборонная компания Krauss-Maffei Wegmann подписали соответствующий контракт.
Также сообщалось, что датские СМИ опубликовали новое фото повреждений российского газопровода "Северный поток-2" в экономической зоне Дании.
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