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Опубліковано нове фото пошкодження "Серверного потоку-2", зняте дроном

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П'ятниця 25 листопада 2022 15:40
Опубліковано нове фото пошкодження "Серверного потоку-2", зняте дроном Фото: опубліковано нове фото пошкодження "Серверного потоку-2" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Данські ЗМІ опублікували нове фото пошкоджень російського газопроводу "Північний потік-2" у економічній зоні Данії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір датського телеканалу TV2.

Пошкодження зафіксовано спеціальним підводним безпілотним апаратом того ж дня – після того, як тижнями чекав на дозвіл від данських відомств, щоб запустити його. Команда вирушила до газопроводу із міста Ренне на острові Борнхольм.

Опубліковано нове фото пошкодження &quot;Серверного потоку-2&quot;, зняте дроном

Раніше ми писали, що у мережі з'явилося відео пошкоджень трубопроводу "Північний потік-1" після вибухів у вересні. Міжнародний газопровід практично повністю розірвано.

Крім того, ЗМІ дізналися нові деталі про суди біля "Північних потоків". Судна з відключеними датчиками, які виявили біля "Північних потоків" незадовго до витоків, могли проводити розвідку.

Більш детально про витікання газу на російських трубопроводах можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Дания Північний потік-2
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