Внештатному советнику главы Минэнерго сообщили о подозрении
Сегодня, 20 декабря САП совместно с НАБУ сообщили о подозрении внештатному советнику министра энергетики Украины. Его обвиняют в завладении 2,15 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.
"20 декабря 2021 года по поручению прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении в незаконном завладении 2,15 млн гривен бывшему директору государственного предприятия "Оператор рынка", который сейчас является внештатным советником Министра энергетики Украины", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2019-2020 годах чиновник, злоупотребляя служебным положением, выплатил себе премий, поощрений и надбавок более чем на 2,15 млн гривен.
Сейчас указанной ему инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Напомним, сегодня одному из фигурантов так называемого "угольного дела" Сергею Кузяре снизили залог с 500 до 250 млн. гривен. Но оставили под стражей до 14 января.
Добавим, сегодня Государственное бюро расследований сообщило о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.