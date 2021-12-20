Внештатному советнику главы Минэнерго сообщили о подозрении

Сегодня, 20 декабря САП совместно с НАБУ сообщили о подозрении внештатному советнику министра энергетики Украины. Его обвиняют в завладении 2,15 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

"20 декабря 2021 года по поручению прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении в незаконном завладении 2,15 млн гривен бывшему директору государственного предприятия "Оператор рынка", который сейчас является внештатным советником Министра энергетики Украины", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2019-2020 годах чиновник, злоупотребляя служебным положением, выплатил себе премий, поощрений и надбавок более чем на 2,15 млн гривен.

Сейчас указанной ему инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.