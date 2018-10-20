Посольство в США предупредило о новых информатаках на Украину

Фото: Валерий Чалый (УНИАН)

От имени посла Украины Валерия Чалого рассылали ложные "запросы" губернаторам США

В Соединенных Штатах от имени посла Украины Валерия Чалого кто-то разослал "запросы" губернаторам США о проведении телефонных бесед с послом или высшим руководством Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Украины в США в Facebook.

В посольстве заявляют о новых информационных атаках против Украины и не исключают, что соответствующие материалы "подставных разговоров" могут появиться в информационном пространстве и быть использованы для провокаций или нанесения вреда двусторонним украинско-американским отношениям.

"Обращаем внимание наших партнеров и друзей быть бдительными с получением информации из второстепенных, непроверенных источников и в дальнейшем держать связь только с официальными представителями посольства Украины в Вашингтоне", - говорится в сообщении.

Напомним, саммит ЕС призвал к усилению борьбы с киберпреступностью и предотвращению кибератак путем введения ограничительных мер и подчеркнул необходимость защитить демократические системы ЕС и противодействовать дезинформации в контексте выборов в Европарламент весной следующего года.