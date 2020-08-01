Внешняя разведка не исключает наступления РФ на Украине, но не осенью

В СВРУ назвали факторы, сдерживающие Российскую Федерацию
Служба внешней разведки не исключает возможности наступления сил Российской Федерации на Украину, но это не произойдет осенью 2020 года. Сейчас сценарий военной агрессии против Украины не актуален для Кремля.
Об этом написал глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк в своей статье для "Зеркала недели".
Как пояснил Кондратюк, сейчас Россию сдерживают ряд факторов:
При этом анализ Внешней разведки свидетельствует о том, что в будущей перспективе возможна масштабная военная операция России для захвата новых украинских территорий. Кондратюк считает, что этому могут способствовать следующие факторы:
Напомним, ранее в России заявляли об отсутствии агрессивных планов в отношении Украины.
Однако в украинском МИД сомневаются в отсутствии агрессивных планов Российской Федерации в отношении Украины.