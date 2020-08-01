Зовнішня розвідка не виключає наступ РФ на Україну, але не восени

Служба зовнішньої розвідки не виключає можливості наступу сил Російської Федерації на Україну, але цього не відбудеться восени 2020 року. Наразі сценарій військової агресії проти України не на часі для Кремля.

Про це написав глава Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк у своїй статті для "Дзеркала тижня".

Як пояснив Кондратюк, зараз Росію стримують ряд факторів:

падіння цін на світових ринках нафти й газу, що зменшує надходження до бюджету;

спроби використати пандемію коронавірусу для покращення відносин з Заходом;

наближення місцевих виборів в Україні, завдяки яким Москва сподівається посилити присутність своїх сил в українській політиці;

направлення ресурсів на протистояння з Туреччиною в Сирії та Лівії, а також на опосередковане втручання у конфлікт між Вірменією та Азербайджаном;

місцеві вибори у РФ у вересні цього року при падінні рейтингу довіри до Путіна та зростанні протестних настроїв.

При цьому аналіз Зовнішньої розвідки свідчить про те, що в майбутній перспективі можлива маштабна військову операція Росії для захоплення нових українських територій. Кондратюк вважає, що цьому можуть сприяти такі чинники:

необхідність відвернути увагу від внутрішніх російських проблем;

потреба вирішення проблем водопостачання в Криму та провал курортного сезону;

концентрація уваги українських міжнародних партнерів виключно на власних внутрішніх проблемах.

Нагадаємо, раніше в Росії заявляли про відсутність агресивних планів щодо України.

Однак в українському МЗС сумніваються у відсутності агресивних планів Російської Федерації щодо України.