Зовнішня розвідка не виключає наступ РФ на Україну, але не восени

У СЗРУ назвали фактори, які стримують Російську Федерацію
Служба зовнішньої розвідки не виключає можливості наступу сил Російської Федерації на Україну, але цього не відбудеться восени 2020 року. Наразі сценарій військової агресії проти України не на часі для Кремля.
Про це написав глава Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк у своїй статті для "Дзеркала тижня".
Як пояснив Кондратюк, зараз Росію стримують ряд факторів:
При цьому аналіз Зовнішньої розвідки свідчить про те, що в майбутній перспективі можлива маштабна військову операція Росії для захоплення нових українських територій. Кондратюк вважає, що цьому можуть сприяти такі чинники:
Нагадаємо, раніше в Росії заявляли про відсутність агресивних планів щодо України.
Однак в українському МЗС сумніваються у відсутності агресивних планів Російської Федерації щодо України.