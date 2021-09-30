Внешняя политика - партнерство и стратегия, а не ситуативное реагирование на вызовы, - Рудык

Внешняя политика - это партнерство и стратегия, а не ситуативное реагирование на вызовы, о которых известно давно.

"Наша внешняя политика сейчас выглядит незрелой. Мы ожидаем, что все будут работать против своего внутреннего интереса ради нашего. Что нам что-то должны США, ЕС и Венгрия. Нам никто ничего не должен, в этом смысл международной политики: тут все партнеры, но каждый сам за себя", - отмечает депутат.

Наиболее странной является реакция на "Северный поток-2", который строили последние два года и сейчас реакция Украины выглядит, по словам Киры Рудык, как махание кулаками после драки.

"Видя, какая была ситуация с "Северным потоком-2", где два года фактически ничего не делалось и потом вдруг его достроили, первый вопрос, который возникает к власти: "Где вы были два года?". Он риторический. Было ли какое-то предложение в Венгрию, знали мы вообще, что такие переговоры ведутся, и что мы сделали? Или сейчас мы постфактум, как страна, говорим: "С нами было бы лучше", - констатирует лидер "Голоса".

Проблема не только в незрелости такой международной политики со стороны Украины, но и в отсутствии стратегии.

"Министр иностранных дел просто реагирует на то, что произошло и почему нас снова обманули. Если бы у нас было понимание, как мы сотрудничаем со странами Европейского Союза, Соединенными Штатами и другими партнерами, как мы приходим к общей цели - объединить всех против России, тогда можно было бы двигаться в этом направлении. Такой политической стратегии, так же как финансовой и стратегии трансформации - нет. Вот поэтому мы имеем то, что имеем - какие-то спорадические реакции на происходящее и то, что нам неприятно", - говорит парламентарий.