ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Зовнішня політика - партнерство і стратегія, а не ситуативне реагування на виклики, - Рудик

Новость на русском →
Київ, Четвер 30 вересня 2021 12:52
Зовнішня політика - партнерство і стратегія, а не ситуативне реагування на виклики, - Рудик Фото: лідер "Голосу" Кіра Рудик (goloszmin.org)
Автор: Наталія Гурковська

Зовнішня політика - це партнерство і стратегія, а не ситуативне реагування на виклики, про які відомо давно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "Голосу" Кіри Рудик.

"Наша зовнішня політика зараз виглядає незрілою. Ми очікуємо, що всі будуть працювати проти свого внутрішнього інтересу заради нашого. Що нам щось винні США, ЄС та Угорщина. Нам ніхто нічого не винен, в цьому зміст міжнародної політики: тут всі партнери, але кожен сам за себе", - наголошує депутат.

Найбільш дивною є реакція на "Північний потік-2", який будували останні два роки і зараз реакція України виглядає, за словами Кіри Рудик, як махання кулаками після бійки.

"Бачачи, яка була ситуація з "Північним потоком-2", де два роки фактично нічого не робилося і потім раптом його добудували, перше питання, яке виникає до влади: "Де ви були два роки?". Воно риторичне. Чи була якась пропозиція до Угорщини, чи знали ми взагалі, що такі перемовини ведуться, і що ми зробили? Чи зараз ми постфактум, як країна, говоримо: "З нами було б краще", - констатує лідер "Голосу".

Проблема не лише у незрілості такої міжнародної політики з боку України, а й у відсутності стратегії.

"Міністр закордонних справ просто реагує на те, що відбулося і чому нас знову надурили. Якби в нас було розуміння, як ми співпрацюємо з країнами Європейського Союзу, Сполученими Штатами та іншими партнерами, як ми приходимо до загальної мети - об’єднати всіх проти Росії, тоді можна було б рухатися в цьому напрямку. Такої політичної стратегії, так само як фінансової і стратегії трансформації, - немає. От тому ми маємо те, що маємо - якісь спорадичні реакції на те, що відбувається і те, що нам неприємно", - говорить парламентар.

Як раніше заявляла Рудик, в представленному проекті державного бюджету на наступний рік абсолютно відсутні далекоглядність і стратегія, там немає нічого для українців, зате передбачене виконання забаганок влади і її ж самопіар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кіра Рудик
NEWS
"Не той вже Брюссель". Кулеба визнав, що треба реально оцінювати шанси на членство в ЄС
"Не той вже Брюссель". Кулеба визнав, що треба реально оцінювати шанси на членство в ЄС
DAILY
Сутичка за Харків. Хто боротиметься за спадщину Кернеса
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сутичка за Харків. Хто боротиметься за спадщину Кернеса