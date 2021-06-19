Внесение в конституцию права на самозащиту с оружием поддержали в парламенте Чехии

Эта поправка будет закреплена в конституции страны, поэтому за нее требовалось большинство - не менее чем 120 парламентских голосов из 200, "за" проголосовал 141 человек.

Теперь поправка о самообороне при помощи оружия одобрена обеими палатами чешского парламента (но технически в Сенате должны проголосовать второй раз). Как подчеркнули депутаты, поправка является "ответом на тенденции разоружения в ЕС", в который входит Чехия, и, поскольку она будет закреплена в конституции, она не сможет быть отменена в Брюсселе.

Текст поправки гласит, что "право защищать свою жизнь или жизнь другого человека, даже с применением оружия, гарантируется на условиях, предусмотренных законом".