Внесення до конституції права на самозахист зі зброєю підтримали в парламенті Чехії

Ця поправка буде закріплена в конституції країни, тому за неї була потрібна більшість - не менше ніж 120 парламентських голосів з 200, "за" проголосувала 141 людина.

Тепер поправка про самооборону за допомогою зброї схвалена обома палатами чеського парламенту (але технічно в Сенаті мають проголосувати вдруге). Як підкреслили депутати, поправка є "відповіддю на тенденції роззброєння в ЄС", в який входить Чехія, і, оскільки вона буде закріплена в конституції, вона не зможе бути скасована в Брюсселі.

Текст поправки свідчить, що"право захищати своє життя або життя іншої людини, навіть із застосуванням зброї, гарантується на умовах, передбачених законом".